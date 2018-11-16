سيول تعرب عن قلقها إزاء انتقادات طوكيو لحكم المحكمة العليا في قضية العمل القسري

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أعربت سيول عن خيبة أملها وقلقها إزاء الانتقادات الحادة التي وجهها وزير الخارجية الياباني تارو كونو ضد حكم المحكمة العليا لكوريا الجنوبية في قضية العمل القسري في زمن الحرب في اليابان.وفي بيان صدر أمس الخميس، قالت وزارة الخارجية في سيول إن مثل هذه التصرفات من جانب الحكومة اليابانية لن تساعد في حل الوضع الحالي.وشدد البيان على أن احترام النظام القضائي هو أساس الديمقراطية، وذكر أن حكومة كوريا الجنوبية ستحدد موقفها بشأن هذه المسألة من خلال أخذ مختلف الجوانب في الاعتبار.وحثت سيول طوكيو من خلال القنوات المختلفة على التعامل مع المسألة بحكمة، مع النظر إلى العلاقات المستقبلية بين البلدين.وفي آخر تصريحاته التي ينتقد فيها قرار المحكمة العليا، قال كونو أول أمس الأربعاء إن الحكم يقوض الأساس القانوني للعلاقة الثنائية بين البلدين، منذ معاهدة التطبيع لعام 1965.يشار إلى أن المحكمة العليا قد أقرت بحق 4 من الكوريين في الحصول على تعويض بقيمة 100 مليون وون لكل منهم، في الدعوى المرفوعة ضد شركة نيبون ستيل وسوميتومو ميتال اليابانية، بسبب إجبارهم على العمل خلال الحرب العالمية الثانية.