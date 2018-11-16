كوريا الجنوبية تفجِّر مواقع الحراسة في المنطقة منزوعة السلاح

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قامت كوريا الجنوبية بتفجير بعض مواقع الحراسة الخاصة بها في المنطقة منزوعة السلاح، في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاق العسكري بين الكوريتين.وقالت وزارة الدفاع الوطني أمس الخميس إن بعض مواقع الحراسة الموجودة على سفوح التلال يجب أن يتم تدميرها باستخدام المتفجرات، على الرغم من أنها استخدمت الحفارات لتدمير العديد من نقاط الحراسة الأخرى، مراعاة للسلامة العامة ولحماية البيئة.وكشفت الوزارة عن صور التقطت يوم الأحد الماضي تبين قيام الجانب الكوري الشمالي بتدمير مواقع الحراسة الخاصة به.وتضمنت الصور جنودًا من الشمال يقومون بهدم المباني العسكرية باستخدام مطارق كبيرة الحجم.وقالت الوزارة إن الكوريتين يتبادلان التقدم المحرز في أعمال الهدم، وأن المشروع سينتهي بحلول نهاية هذا الشهر.يشار إلى أن الاتفاق العسكري الموقع في 19 سبتمبر الماضي ينص على إزالة 22 نقطة حراسة من المنطقة المنزوعة السلاح، ويسمح بالاحتفاظ بنقطة حراسة واحدة على كل جانب من المنطقة العازلة.