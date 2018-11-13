كوريا الجنوبية تفكك نقطة حدودية مع كوريا الشمالية بالمتفجرات

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قام الجيش الكوري الجنوبي أمس الخميس بتفكيك نقطة حراسة عسكرية على الحدود مع كوريا الشمالية بالمتفجرات، ونقل أجهزة المراقبة الحرارية الموجودة فيها إلى وحدات أمامية عامة.وأوضح الجيش أنه يمكن مراقبة الحدود مع كوريا الشمالية باستخدام أجهزة مراقبة حرارية، رغم تفكيك نقطة الحراسة.كما تم الكشف عن صورتين لجنود كوريين شماليين يقومون بإزالة نقطة مراقبة في الجزء الشمالي من الحدود باستخدام مطارق.الجدير بالذكر أن الكوريتين قد سحبتا يوم العاشر من نوفمبر الجاري أسلحتهما وجنودهما المتمركزين في 11 نقطة حراسة تابعة لكل منهما في المنطقة منزوعة السلاح، كما تعتزمان تفكيك 10 نقاط حتى نهاية هذا الشهر، وسيتم إجراء فحص متبادل لنقاط الحراسة المفككة.