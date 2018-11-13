كوريا الجنوبية تسعى لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع إندونيسيا وماليزيا

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تسعى حكومة كوريا الجنوبية لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع كل من إندونيسيا وماليزيا.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن الوزير "كيم هيون جونغ" أجرى لقاءات مع نظرائه الإندونيسي والماليزي والهندي خلال الفترة من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من نوفمبر الجاري في سنغافوره، حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية ودولهم.واتفق الوزير "كيم" مع نظيره الإندونيسي على استئناف المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي توقفت منذ عام 2014.كما اتفق مع نظيره الماليزي على ضرورة إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين من أجل تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة.وسوف تتخذ وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الإجراءات المحلية اللازمة لبدء المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع كل من إندونيسيا وماليزيا.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تشارك في اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة الإقليمية التي تشمل 16 دولة، من بينها 10 دول أعضاء في منظمة "آسيان" واليابان والصين والهند وأستراليا ونيوزيلاندا.وكانت كوريا قد بدأت في عام 2016 في إجراء مفاوضات مع الدول الأعضاء في منظمة "آسيان" لتوقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع كل واحدة من تلك الدول.