نسبة تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين تتراجع للأسبوع الخامس على التوالي

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شهدت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" تراجعا للأسبوع الخامس على التوالي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من نوفمبر الجاري على 1001 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 52%، بانخفاض 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما نسبة المعارضة فقد زادت بـ4% مقارنة بالأسبوع الأسبق، لتصل إلى 40%.وأرجعت الشركة السبب في تراجع نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى معاناة البلاد من صعوبات اقتصادية وسياسات الحكومة الموالية لكوريا الشمالية.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 42%، بارتفاع 1%، في الوقت الذي حصل فيه حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي على تأييد 17%، وحزب العدل 9%، وحزب الإصلاح المستقبلي 6%، وحزب السلام الديمقراطي 1%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.