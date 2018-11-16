إسبانيا تقترح صفقة لتبادل طائرات مع كوريا

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اقترحت الحكومة الإسبانية أمس الخميس إبرام صفقة مع كوريا الجنوبية لتبادل طائرات نقل عسكري يمتلكها سلاح الجو الإسباني مع طائرات تدريب كورية.وأوضح مسؤول في قطاع الصناعات الدفاعية الكورية أن هذا الاقتراح جاء خلال اجتماعات اللجنة المشتركة للصناعات الدفاعية والعسكرية يسن البلدين، التي عقدت يومي الثاني عشر والثالث عشر من نوفمبر الجاري في عاصمة إسبانيا مدريد، حيث اقترح الجانب الإسباني صفقة لتبادل طائرات النقل الإسبانية من طراز "إيه-400 إم" مع طائرات التدريب الكورية من طراز "تي-50".وأضاف المسؤول أن الحكومة الكورية بدأت في إجراء دراسة جدوى لهذه الصفقة.وفي وقت سابق، كان مسؤول في وزارة الدفاع الإسبانية قد عرض اقتراحا مماثلا على الجانب الكوري خلال المعرض الجوي الدولي الذي أقيم في شهر يوليو الماضي في بريطانيا.وأعربت إسبانيا في اقتراحها عن أملها في المبادلة بين 6 طائرات نقل لديها من طراز "إيه - 400 إم"، و30 من طائرات "كيه تي -1" و20 من طائرات "تي-50" الكورية للتدريب.ومن جانبه، قال سلاح الجو الكوري إنه يحتاج إلى طائرات نقل كبيرة الحجم لاستخدامها في عمليات الإنقاذ وأنشطة حفظ السلام الدولي، بالإضافة إلى حماية سلامة الكوريين في الخارج.الجدير بالذكر أن أقصى مدى لطيران طائرات النقل من طراز "إيه-400 إم" يصل إلى 8700 كيلومتر، بينما يصل وأقصى وزن لها 141 طنا.أما طائرات النقل من طراز "سي-130 إتش" التي يمتلكها سلاح الجو الكوري فيصل أقصى مدى لها إلى 5250 كيلومترا ووأقصى وزن 74 طنا و393 كيلوغراما.