واشنطن تؤكد أنها ستواصل منع بيونغ يانغ من محاولة التهرب من العقوبات

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أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي وعدم الانتشار النووي "كريستوفر فورد" أن الولايات المتحدة سوف تتعاون مع الدول الحليفة من أجل منع كوريا الشمالية من محاولات التهرب من العقوبات.وأضاف "فورد" أن هذه الجهود تستهدف منع كوريا الشمالية من محاولة الحصول على أموال خارج إطار العقوبات الدولية.وقال إن الولايات المتحدة والدول الحليفة لها عززت مراقبتها لقيام كوريا الشمالية بعمليات تحويل شحن غير شرعية في مياه البحر، مشيرا إلى أنه سيتم فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين سيثبت تورطهم في هذه العمليات.وأضاف أنه لن يتم تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية إذا لم يتم نزع سلاحها النووي، مؤكدا أن عدم تنفيذ نزع السلاح النووي ليس خيارا بالنسبة لكوريا الشمالية.ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" على ضرورة التعاون بين دول المنطقة لمنع عمليات الشحن غير الشرعي بين السفن في مياه البحر، والذي تمارسه كوريا الشمالية ضمن محاولاتها للتهرب من العقوبات الدولية.