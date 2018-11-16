قمة كوريا وآسيان تدعو لتنفيذ الاتفاقات بين الكوريتين والولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

أعرب قادة كوريا الجنوبية و10 دول أعضاء في منظمة "آسيان" عن ترحيبهم بنتائج محادثات القمة التي جرت بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ودعوا الأطراف الثلاثة إلى تنفيذ ما تنص عليه الاتفاقات بينها في أقرب وقت ممكن.جاء ذلك في بيان مكون من 16 بندا تم إصداره باسم رئيس الدورة العشرين للقمة بين كوريا ومنظمة آسيان التي عقدت أول من أمس الأربعاء في سنغافوره.ودعا القادة المشاركون إلى الاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين فيها، مطالبين كوريا الشمالية بالالتزام بتعهداتها بنزع أسلحتها النووية.كما أكدوا على التزامهم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، مشيرين إلى أنهم يدعمون الجهود الدولية المبذولة لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل كامل وقال للتحقق.وجدد القادة عزمهم على تعزيز التعاون بين كوريا والدول الأعضاء في منظمة "آسيان" من خلال القنوات المختلفة، بما فيها قمة آسيان زائد ثلاثة، وقمة شرق آسيا، والمنتدى الأمني الآسيوي، والاجتماع الموسع لوزراء دفاع آسيان.كما أكدوا على أهمية تعزيز التجارة والاستثمارات بين كوريا الجنوبية والدول الأعضاء في منظمة "آسيان" من خلال اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين، ليصل حجم التجارة بينهما إلى 200 مليار دولار في عام 2020.