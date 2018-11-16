بنس يتوقع عقد القمة بين ترامب وكيم جونغ أون العام القادم

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قال نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" أمس الخميس إنه من المتوقع أن يلتقى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في العام القادم.وأضاف أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تجريان مباحثات بشأن المكان الذي سوف تجري فيه الجولة الثانية من محادثات القمة بينهما، وموعدها.وأشار "بنس" إلى أن قيام كوريا الشمالية بتسجيل قائمة لأسلحتها النووية لن يكون شرطا مسبقا لعقد الجولة الثانية من محادثات القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ، لكنه أكد على ضرورة أن تعرض كوريا الشمالية خطتها التفصيلية في تلك الجولة لقبول تفتيش دولي على أسلحتها النووية وتفكيكها.وقال "بنس" إن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" قد أخبره بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ" يخطط لأن ينفذ شيئا مهما، لكنه لم يذكر طبيعته.وعلى صعيد آخر، قال وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "جو ميونغ كيون" خلال المنتدى الدولي حول شبه الجزيرة الكورية الذي أقيم في واشنطن إن زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لسيول مازالت أمرا ممكن التحقيق.