كيم جونغ أون يشهد اختبار سلاح تكتيكي عالي التقنية

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قال تقرير بثته الإذاعة المركزية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أشرف على اختبار سلاح تكتيكي جديد عالي التقنية جرى في الأكاديمية الوطنية لعلوم الدفاع.ووصف التقرير الاختبار بأنه كان ناجحا، لكنه لم يحدد نوع وطبيعة السلاح الذي تم اختباره، وأشار إلى أن الزعيم الكوري الشمالي السابق الراحل "كيم جونغ إيل" كان قد قاد بنفسه عملية تطوير ذلك السلاح.ونقل التقرير عن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" رضاءه عن نتائج الاختبار، وقوله إن هذا السلاح الذي تم تطويره على مدى فترة طويلة سيساعد على بناء دفاع منيع لكوريا الشمالية ويعزز القوة القتالية للجيش الكوري الشمالي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها "كيم جونغ أون" بالإشراف على اختبار سلاح منذ أن أشرف على اختبار إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "هوا صونغ - 15" يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من العام الماضي.