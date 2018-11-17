وزير الخارجية الياباني يقر بحق الأفراد في المطالبة بالتعويضات عن جرائم الحرب

أفادت بعض الأنباء أن وزير الخارجية الياباني تارو كونو قد أقر بأن معاهدة تطبيع العلاقات، بين سيول وطوكيو، لا تمنع حق الأفراد في المطالبة بالتعويضات.ووفقًا لسجل المحفوظات الخاص بالبرلمان الياباني على الانترنت، أدلى كونو بهذه الملاحظة ردًّا على سؤال من عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب؛ لكنه أضاف أن جميع المواقف ذات الصلة قد تم حلها.وكرر عدة مرات أن اتفاق عام 1965 لا يمنع الأفراد الكوريين الجنوبيين من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم بسبب جرائم اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.يشار إلى أن انتقادات كونو لقرار المحكمة العليا بالحكم ضد إحدى الشركات اليابانية قد تضمنت ما يبدو أنه يناقض تصريحاته الأخيرة، حيث ادعى عدم أحقية الأفراد في المطالبة بالتعويض.