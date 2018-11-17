السياسية كوريا الشمالية تقوم بترحيل المواطن الأمريكي المحتجز

قامت كوريا الشمالية بترحيل المواطن الأمريكي بروس لورينس، الذي تم احتجازه بعد دخوله إلى البلاد بشكل غير قانوني عبر الصين، في 16 من أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الشمالية الرسمية أن لورانس دخل إلى الشمال بأمر من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وقالت الوكالة إن البلاد قررت ترحيله، لكنها لم توضح متى وكيف سيتم ذلك.

وينظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر على استعداد كوريا الشمالية للدخول في حوار مع الولايات المتحدة. وكانت كوريا الشمالية قد استخدمت ورقة المعتقلين الأمريكيين لديها في المفاوضات مع واشنطن.

