الكوريتان كوريا الشمالية تقترح تنظيم رحلات دولية تربط بين الكوريتين

اقترحت كوريا الشمالية تنظيم رحلات دولية تربط بين الكوريتين من خلال المجال الجوي فوق البحار في الشرق والغرب من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية في بيان صحفي صدر أمس الجمعة إن الاقتراح تم تقديمه خلال اجتماع بين الكوريتين حول التعاون في مجال الطيران.

وقالت الوزارة إنها ردت بمقترح مقابل بمواصلة المناقشات ذات الصلة في الاجتماعات المقبلة.

وقد عقدت محادثات الطيران في مكتب الاتصال المشترك في مدينة كيسونغ الحدودية الشمالية. وترأس الوفد الجنوبي سون ميونغ سو، وهو مسؤول رفيع المستوى من وزارة النقل، بينما ترأس الوفد الشمالي ري يونغ سون، نائب المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني في الشمال.

