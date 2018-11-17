الرئيس مون يعقد قمة مع رئيس الوزراء الاسترالي

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عقد الرئيس مون جيه إين، محادثات قمةٍ مع رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، في بابوا غينيا الجديدة اليوم السبت، على هامش الاجتماعات الإقليمية.وبحث الجانبان التعاون في التجارة والطاقة، بالإضافة إلى شؤون شبه الجزيرة الكورية والقضايا الإقليمية والعالمية.وأقر الزعيمان بأن البلدين يتشاركان في البيئة الجيوسياسية والاستراتيجية، التي تستند إلى القيم الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.واتفقا على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية الدبلوماسية، التي تأسست في عام 1961.كما اتفقا على أن سيول وكانبيرا قد أصبحا شريكين مثاليين من خلال التعاون الموسع في الدبلوماسية والأمن والقضايا ذات الاهتمام المشترك الإقليمية والعالمية.وأطلع الرئيس مون رئيس الوزراء على نتائج قمته الأخيرة مع كوريا الشمالية، كما ناقش الطرفان مبادرة سيول للسياسات الجنوبية الجديدة، وسياسات استراليا فيما يتعلق بمنطقة المحيطين الهندي والهادي.