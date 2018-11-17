مون يلتقي مع رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة

Photo : YONHAP News

اجتمع الرئيس مون جيه إين مع رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة اليوم السبت، وناقش معه تعزيز العلاقات الثنائية.ويعد مون هو أول زعيم كوري جنوبي يزور بابوا غينيا الجديدة، منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1976.وتناول اللقاء مجموعة من القضايا متعددة الأطراف، بما في ذلك التعاون في منطقة المحيط الهادي.واتفق الزعيمان على توسيع التجارة والاستثمار، وتكثيف التعاون في الطاقة والبنية التحتية البحرية ومصايد الأسماك.واتفقا أيضًا على مكافحة عمليات الصيد غير المشروع، والحفاظ على الموارد البحرية، وضمان بيئة عمل آمنة لسفن الصيد الكورية التي تعمل في المياه بالقرب من بابوا غينيا الجديدة.كما تحدث مون عن نتائج قمته الثالثة مع الزعيم الكوري الشمالي، وطلب الدعم لجهود الجنوب نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.