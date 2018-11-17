انخفاض أسعار البنزين بعد خفض ضريبة الوقود

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انخفضت أسعار البنزين والديزل المحلية للأسبوع الثاني، بعد خفض ضريبة الوقود الحكومية.ووفقًا لموقع شركة النفط الوطنية الكورية، انخفضت أسعار البنزين المباع في محطات الوقود بمقدار 85 وون، لتسجل ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعين وون لكل لتر، في الأسبوع الثاني من نوفمبر.وقد تراجعت بذلك أسعار البنزين بمقدار 115 وون خلال أسبوعين، وهي المرة الأولى منذ نهاية مايو التي تنخفض فيها الأسعار إلى أقل من ألف وستمائة وون لكل لتر.كما انخفضت أسعار الديزل لتسجل ألفًا وأربعمائة وعشرين وون، وهو أدنى سعر للديزل منذ الأسبوع الثالث من أغسطس.كانت الحكومة قد قامت مؤقتًا بتخفيض الضرائب المفروضة على البنزين والديزل والغاز المسال (LPG) بنسبة 15% في شهر نوفمبر الجاري.