الشرطة تؤكد أن زوجة حاكم كيونغي هي صاحبة حساب تويتر المثير للجدل

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قررت الشرطة أن حساب تويتر المثير للجدل، الذي نشر شائعات انتخابية زائفة، ينتمي إلى زوجة حاكم مقاطعة كيونغي لي جاي ميونغ.وذكرت وحدة الشرطة الإلكترونية أنها ستطلب من النيابة توجيه الاتهام إلى كيم هيه كيونغ، بتهمة انتهاك قانون الانتخابات العامة.وقال مسؤول بالشرطة إن التفاصيل لن يُكشف عنها، حيث انكرت كيم التهم الموجهة إليها، ويتوقع قيام معركة قضائية بين الطرفين.كان الحساب المشار إليه قد نشر معلومات كاذبة أضرت بالمرشح المنافس، كما نشر في أواخر عام 2016 أن ابن المرشح الرئاسي آنذاك مون جيه إين قد حصل على امتيازات وظيفية.وقد حللت الشرطة نحو 40 ألفًا من التغريدات لتحديد هوية صاحب الحساب، وخلصت إلى أنه ينتمي إلى زوجة الحاكم.وقد نشرت العديد من التغريدات أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعية الأخرى التي تستخدمها كيم.