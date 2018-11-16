كوريا الجنوبية والصين تتفقان على التعاون من أجل إنجاح القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ

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عقد الرئيس مون جيه إين محادثات قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم السبت، اتفقا خلالها على التعاون الوثيق من أجل انعقاد ونجاح القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم الرئاسة كيم إيوي كيوم في مؤتمر صحفي إن الزعيمين اتفقا خلال القمة التي عقدت في بابوا غينيا الجديدة، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي (أبيك) على أن كلا من القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وكذلك زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى سيول، سيكونان بمثابة نقطة تحول حاسمة، في حل قضايا شبه الجزيرة الكورية.كما أعرب شي عن دعمه للرئيس مون وجهود إدارته الرامية إلى إرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية، وقال إن الصين ستواصل لعب دور بناء، في جهود السلام.وقال كيم إن الزعيم الصيني تعهد بتقديم دعم نشط لمقترح استضافة الكوريتين لأولمبياد صيف عام 2032.وطلب الرئيس مون من الصين مواصلة التعاون للحفاظ على المواقع التاريخية في الصين، المتعلقة بحركة استقلال كوريا، وتعهد شي بدعمها بالكامل.كما تناول الاجتماع مسألة إعادة رفات الجنود الصينيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية.وطلب مون من شي زيارة سيول في المستقبل القريب، ورد شي بأنه مستعد للزيارة في وقت مناسب من العام المقبل.وقال شي أيضًا إنه تلقى دعوة من الزعيم الشمالي لزيارة بيونغ يانغ، وأنه يعتزم زيارتها في العام المقبل.