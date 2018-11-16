حاكم مقاطعة كيونغ كي ينفي مزاعم ضد زوجته

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قال "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة كيونغ كي اليوم الاثنين إن حساب تويتر المثير للجدل الذي نشر شائعات انتخابية زائفة لا ينتمى لزوجته.وأكد "لي" في تصريحات للصحفيين أن زوجته لم تنشر شائعات زائفة ضد منافسيه السياسيين، وأن هناك أدلة كافية تثبت أن الحساب لا يخصها.ودعا الحاكم "لي" إلى عدم استخدام زوجته وأسرته البريئة في الهجوم السياسي ضده، مشيرا إلى أن الشرطة أجرت تحقيقات قاطعة مع زوجته رغم وجود أدلة تشير إلى براءتها.وستطلب الشرطة من النيابة توجيه الاتهام إلى "كيم هيه كيونغ" زوجة حاكم مقاطعة كيونغ كي بتهمة انتهاك قانون الانتخابات العامة.وكان حساب "كيم هيه كيونغ" قد نشر في شهر أبريل الماضي معلومات كاذبة أضرت بالمرشح المنافس لزوجها، كما نشر في شهر ديسمبر من عام 2016 أن ابن المرشح الرئاسي آنذاك "مون جيه إين" قد حصل على امتيازات وظيفية.وقد قامت الشرطة بتحليل حوالى 40 ألفا من التغريدات في تويتر لتحديد هوية صاحب الحساب، وخلصت إلى أنه ينتمي إلى زوجة حاكم مقاطعة كيونغ كي.وقال مسؤول في الشرطة إن تفاصيل التحقيقات لن يتم الكشف عنها، نظرا لأن زوجة الحاكم مازالت تنكر التهم الموجهة إليها، ومن ثم يتوقع قيام معركة قضائية في المحكمة بينها وبين النيابة.