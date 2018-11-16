حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي يكشف عن سياسته الاقتصادية الجديدة

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كشف حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي عن سياسته الاقتصادية الجديدة المعروفة باسم "آي نومكس".جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة الطارئة للحزب المعارض "كيم بيونغ جون" اليوم الاثنين حيث أكد على أهمية الثقة بأفراد الشعب وتشجيعهم على عرض قدراتهم الكامنة على أساس اقتصاد السوق.وأضاف أن سياسة الحزب الاقتصادية الجديدة "آي نومكس" تستهدف إنشاء نظام للنمو الاقتصادي يضمن الحرية والاستقلال، ويقود من خلاله جميع أفراد الشعب عمليات الإبداع والإصلاح باستخدام أفكارهم وتقنياتهم الجديدة.وتقضي هذه السياسة بالقضاء على نظام الامتيازات الخاصة، وإصلاح سوق العمل والقطاعات العامة، وتطبيق نظام الأجور التضامني بشكل تدريجي، والحد من عدد الموظفين الحكوميين، وسن قانون خاص بالإفصاح عن الأجور في القطاعات العامة، وإصلاح هيكلة الشركات العامة، بالإضافة إلى تطبيق نظام للمنافسة على الشركات العامة.وأشار رئيس اللجنة الطارئة "كيم" إلى أن حكومة الرئيس "مون جيه إين" تنتهج سياسات اقتصادية ضد السوق حيث تعتبر الشركات هدفا للتحكم، وأفراد الشعب هدفا للتدخل والحماية، وهو ما أدى إلى الركود الاقتصادي.ويخطط الحزب المعارض الرئيسي للكشف عن خارطة طريق للسلام في شبه الجزيرة الكورية في القريب العاجل.