وزارة التوحيد تستعد لتحقيق زيارة كيم جونغ أون لسيول في غضون هذا العام

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أكدت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية أنها ستستعد لإتمام زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى سيول في غضون هذا العام كما هو مخطط له.وقال المتحدث باسم الوزارة "بيك تيه هيون" في موحز صحفي اليوم الاثنين إن الوزارة ستجري استعدادات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الكوريتين كما هو مخطط له، بما في ذلك زيارة "كيم جونغ أون" لسيول.وفيما يخص مشروع ربط خط السكك الحديدية بين الكوريتين، قال إنه تم تأجيل عملية المسح المشترك على الخط في الجانب الشمالي، لكن الوزارة تتخذ حاليا الإجراءات اللازمة لبدء العمل في التنفيذ كما هو متفق عليه بين الكوريتين.وبشأن موعد المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قال المتحدث إن المباحثات جارية حاليا بين الجانبين لتحديد الموعد، معربا عن أمل الوزارة في إحراز تقدم في المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ ليتم تنفيذ عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية بوتيرة سريعة.