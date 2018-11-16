كوريا الشمالية تشدد انتقاداتها للتحركات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية

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وجهت وسائل الدعاية الكورية الشمالية انتقادات للتحركات العسكرية الأخيرة من جانب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ووصفتها بأنها "تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية".وقال موقع "كوريا اليوم" على الإنترنت إن السلطات العسكرية الأمريكية بدأت تتماشي مع سياسة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المبنية على تحقيق نزع السلاح النووي من خلال فرض الضغط الأقصى.وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول إنشاء منصة في كوريا الجنوبية من أجل مراقبة تحركات الجيش الكوري الشمالي طوال الوقت، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع اليابان بمشاركة حاملات طائرات تعمل بالوقود النووي وقاذفات قنابل استراتيجية.وأضاف أن سياسة الولايات المتحدة الهادفة إلى رفع قدرتها التفاوضية من خلال فرض ضغوط عسكرية لن تتطابق مع كوريا الشمالية.أما موقع "أوري مين جوك كيري" على الإنترنت فقد وجه انتقادات للجيش الكوري الجنوبي لإجرائه تدريبات عسكرية لقوات المارينز، واتخاذ قرار بشراء طائرة لتزويد الطائرات بالوقود في الجو، وصواريخ "باتريوت" حديثة.وحذر من احتمال أن تواجه العلاقات بين الكوريتين صعوبات بسبب تحركات الجيش الأخيرة.