ترامب يصف القرارات المتعلقة بكوريا الشمالية بأنها الأكثر صعوبة

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كشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن أصعب القرارات التي اتخذها منذ توليه منصب الرئيس في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" أمس الأحد، حيث وصف القرارات المتعلقة بكوريا الشمالية بأنها "الأكثر صعوبة في مسيرته الرئاسية".وقال ترامب إنه سمع من الرئيس السابق "باراك أوباما" في شهر نوفمبر من عام 2016 أن كوريا الشمالية تعتبر بلا شك "أكبر مشكلة تواجهها الولايات المتحدة".وأعرب "ترامب" عن ارتياحه من إجرائه لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، مشيرا إلى أنه يعتقد أنه اتخذ قرارا حقيقيا فيما يخص النهج الذي يجب اتباعه مع كوريا الشمالية، وأنه مرتاح من السبيل الذي سلكه.ومن جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" إن الرئيس "ترامب" يعتقد أن محادثات القمة التي عقدت بينه وبين "كيم جونغ أون" في شهر يونيو الماضي في سنغافوره كانت نقطة انطلاق لتحقيق النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.