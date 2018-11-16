معدلات تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين تنخفض بـ1.7%

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شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" تراجعا للأسبوع السابع على التوالي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من الثاني عشر وحتى السادس عشر من نوفمبر الجاري على 2507 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 53.7% ، بانخفاض 1.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويرجع السبب في تراجع نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى تدهور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكوري، والانتقادات التي وجهتها الأحزاب المحافظة وبعض وسائل الإعلام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، بالإضافة إلى المفاوضات النووية بين واشنطن وبونغ يانغ التي تعاني من حالة من الجمود.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 40.5%، وتلاه كل من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيس بنسبة بلغت 21.7%، ثم حزب العدل 9.4%، وحزب الإصلاح المستقبلي بـ5.8%، وحزب السلام الديمقراطي بـ2.4%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.