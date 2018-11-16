إقامة فعاليات الذكرى الـ20 على انطلاق الرحلات السياحية إلى جبل كوم كانغ

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افتتحت أمس الأحد في منتجع جبل كوم كانغ في كوريا الشمالية فعاليات الذكرى العشرين على انطلاق الرحلة السياحية إلى جبل كوم كانغ بتنظيم مشترك بين مجموعة شركات "هيون ديه" الكورية الجنوبية ولجنة السلام الكورية الشمالية لآسيا والمحيط الهادئ، وتستمر هذه الفعاليات لمدة يومين.وتعد هذه الفعاليات الأولى من نوعها منذ أربع سنوات، بعد أن أقيمت فعاليات مماثلة في عام 2014 احتفاء بالذكرى السادسة عشرة على انطلاق البرنامج السياحي إلى جبل كوم كانغ.وحضر الفعاليات 100 كوري جنوبي، بمن فيهم 30 مسؤولا من مجموعة "هيون ديه"، وعلى رأسهم رئيسة المجموعة "هيون جونغ أون"، و6 نواب برلمانيين، وعدد آخر من المسؤولين الآخرين والصحفيين.وشارك في الفاعليات وفد كوري شمالي مكون من 80 شخصا، بمن فيهم مسؤولون من لجنة السلام.ومن المنتظر أن تقدم "هيون جونغ أون" رئيسة مجموعة "هيون ديه" شرحا عن نتائج زيارتها لمنتجع جبل كوم كانغ فور عودتها إلى الجنوب اليوم.