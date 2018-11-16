انخفاض متوسط أسعار الوقود في كوريا الجنوبية

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قالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة إن متوسط سعر البنزين العادي في محطات الوقود في كوريا الجنوبية قد انخفض يوم السبت الماضي ليصل إلى 1556.8 وون للتر، أي ما يعادل دولارا و38 سنتا تقريبا، وذلك نتيجة لانخفاض ضريبة الوقود الحكومية وانخفاض أسعار النفط العالمية.ويقل هذا السعر بمقدار 133 وون للتر مقارنة بما كان عليه يوم الخامس من نوفمبر الجاري، أي قبل يوم من تخفيض ضريبة الوقود.وكانت الحكومة قد توقعت أن ينخفض متوسط سعر البنزين بـ123 وون نتيجة لتخفيض الضريبة.الجدير بالذكر أن سعر خام نفط دبي قد انخفض لمستوى 66 دولارا للبرميل الواحد بعد أن كان 82 دولارا في أوائل شهر أكتوبر الماضي.يشار إلى أن تخفيض الحكومة الكورية لضريبة الوقود بنسبة 15% سيستمر لمدة ستة أشهر.