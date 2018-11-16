ركود المفاوضات الخاصة بميثاق كوانغ جو الهادف لخلق وظائف جديدة

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تواجه المفاوضات الخاصة بميثاق "كوانغ جو"، الذي يستهدف خلق وظائف جديدة ويعتبر نموذجا لتحقيق المصالح المشتركة بين أصحاب الشركات وعمالها، ركودا دون إحراز تقدم.وقد تم إجراء 4 لقاءات بين مسؤولي حكومة بلدية مدينة "كوانغ جو" وشركة "هيون ديه" للسيارات لتوقيع اتفاقية للاستثمارات الخاصة بميثاق "كوانغ جو" الذي يقضي بخلق وظائف جديدة من خلال تخفيض أجور العمال، لكن الجانبين لم يتمكنا من تضييق الفجوة في وجهتيْ نظرهما بشأن الشروط المتعلقة بالأجور.وتطالب شركة "هيون ديه" بأن يضم الميثاق الشروط التي تنص على أن تكون أجور العمال السنوية 35 مليون وون، وأن تكون ساعات العمل الأسبوعية 44 ساعة.أما بلدية مدينة "كوانغ جو" والعمال فيطالبون بأن ينص الميثاق على أن تكون ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة دون تحديد حد أقصى للأجور.كما تطالب بلدية "كوانغ جو" شركة "هيون ديه" بزيادة قدرة مصنعها الموجود هناك على إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، لكن شركة "هيون ديه" لم تستجب حتى الآن لهذه المطالبة.يذكر أنه سيكون من الصعب أن يحصل مشروع ميثاق "كوانغ جو" على موافقة البرلمان على تخصيص الميزانية الحكومية اللازمة لتنفيذه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.