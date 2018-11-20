واشنطن تعاقب شركة من جنوب أفريقيا لمساعدتها كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

وافقت الولايات المتحدة أمس الاثنين على فرض عقوبات ضد شركة من جنوب أفريقيا لمساعدتها كوريا الشمالية على شراء نفط من خلال وسائل غير مشروعة.وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان أصدره أمس أنه قرر تطبيق عقوبات على "فلادلين أمشينتسيف"، المولود في روسيا، على تقديم المشورة بشأن كيفية تجنب العقوبات الأمريكية نيابة عن شركة "فيمدور ماندجمنت".وكانت الولايات المتحدة قد فرضت من قبل عقوبات على شركة "فيلمور" و شركة "ترانس آتلانتك" في جنوب أفريقيا أيضا في شهر أغسطس من العام الماضي، بسبب تورطهما المزعوم في صفقات نفطية مع كوريا الشمالية.وتنص العقوبات الجديدة على تجميد أي أصول لـ "فلادلين أمشينتسيف" داخل الولايات المتحدة، كما تحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معه.وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" في البيان إن كوريا الشمالية تعتمد على مساعدات من قبل "مجرمين وجهات غير مشروعة للحصول على الأموال وتحويلها". وأكد أن وزارة الخزانة ستواصل تطبيق العقوبات ضد أي جهة تسعى إلى دعم الممارسات المخادعة لنظام بيونغ يانغ، وذلك ضمن التزام الإدارة الأمريكية بالتخلص النهائي من الأسلحة النووية الكورية الشمالية.