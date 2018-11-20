استجواب قاض سابق في المحكمة العليا بتهمة إساءة استغلال السلطة القضائية

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عاد قاضي المحكمة العليا السابق "بارك بيونغ ديه" إلى منزله منتصف ليلة أمس الاثنين بعد استجوابه ضمن التحقيقات الجارية حاليا في قضية إساءة استغلال السلطة القضائية من قبل المحكمة العليا.واستجوب فريق التحقيقات التابع لمكتب النيابة العامة لمنطقة وسط سيول، القاضي السابق "بارك" لمدة 15 ساعة في الاتهامات الموجهة إليه بأنه أساء استخدام سلطاته وتسبب في خسارة أموال حكومية.ويشتبه في أن "بارك"، الذي شغل منصب رئيس إدارة المحكمة الوطنية التابعة للمحكمة العليا لمدة عامين بدءا من فبراير من عام 2014، قد تدخل في محاكمات حساسة، بما في ذلك دعوى مدنية من جانب ضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحكم الاستعماري الياباني. كما يُتهم "بارك" بالتجسس على القضاة الذين كانوا ينتقدون مساعي المحكمة العليا إلى إنشاء محكمة استئناف جديدة.كما تخطط النيابة العامة لاستدعاء واستجواب خليفة "بارك" في المنصب، "كو يونغ هان".