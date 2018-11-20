كوريا الجنوبية والصين تستأنفان دوريات الصيد المشتركة في البحر الأصفر

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من المنتظر أن تستأنف كوريا الجنوبية والصين دورياتهما المشتركة لمراقبة أنشطة الصيد غير القانونية في البحر الأصفر، وذلك بعد حوالي عامين من حدوث مواجهة قاتلة بين السلطات الكورية وبعض الصيادين الصينيين.وقالت وزارة المحيطات ومصائد الأسماك الكورية اليوم الثلاثاء، إن الجانبين سيجريان جولات مشتركة من عمليات التفتيش حتى يوم الاثنين القادم فى البحر الأصفر، في المناطق التي يُسمح فيها لقوارب الصيد من البلدين بالعمل دون إبلاغ السلطات.وبعد إجراء الدورية المشتركة، يخطط الجانبان لإخطار بعضهما البعض بالتدابير المتخذة ضد السفن التابعة للطرف الآخر والتي تم ضبطها وهي تقوم بعمليات صيد غير قانونية.وقد بدأت الدوريات المشتركة بين سيول وبكين في عام 2014، ولكن تم تعليقها بعد أن استخدم جنود من حرس السواحل الكوري القوة لوقف سفينة صينية كانت تمارس الصيد بشكل غير قانوني في المياه الكورية في شهر سبتمبر من عام 2016.وقد أسفرت تلك الحادثة عن مقتل ثلاثة صيادين صينيين بسبب استنشاقهم الدخان.