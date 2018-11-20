المساعد الرئاسي الجديد للشؤون الاقتصادية يبدأ ممارسة مهامه

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عقد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية "كيم دونغ يون" اجتماعا مع المساعد الرئاسي الجديد للشؤون الاقتصادية "كيم سو هيون".وقال الوزير "كيم" في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين إن المساعد الرئاسي الجديد "كيم سو هيون" حضر اجتماعا مع الوزارات ذات الصلة بالاقتصاد للمرة الاولى منذ توليه مهام منصبه، معربا عن أمله فى استمرار التشاور الوثيق بين الحكومة ومكتب الرئاسة حول القضايا الاقتصادية. وأضاف الوزير "كيم"، المنتهية ولايته، أن الحكومة ركزت جهودها خلال الفترة الماضية على خلق بيئة مواتية وأجواء للنمو الذي يقوده الابتكار، معربا عن أمله في أن يحقق المسؤولون الجدد في الحكومة عن السياسات الاقتصادية نتائج أفضل.وكان الرئيس "مون جيه إين" قد قرر مؤخرا تغيير وزير المالية "كيم دونغ يون" وتعيين "هونغ نام كي" بدلا منه، وتعيين "كيم سو هيون" في منصب مساعده للشؤون الاقتصادية بدلا من "جانغ ها سونغ".