انطلاق مجموعة العمل الكورية الأمريكية اليوم

Photo : YONHAP News

تنطلق اليوم الثلاثاء اجتماعات مجموعة العمل الجديدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي تهدف إلى تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وقال "لي دو هون" المبعوث الكوري الجنوبي الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، في تصريحات أدلى بها للصحفيين لدى وصوله إلى واشنطن أمس، إن الجانبين على وشك على الانتهاء من التفاصيل ذات الصلة بمهام وطريقة تشغيل مجموعة العمل، موضحا أنها ستقوم بتنظيم المشاورات بين الجانبين وتوسيع نطاق الرؤية المشتركة بين البلدين إلى ما هو خارج نطاق وزارتيْ الخارجية.وسوف يمثل "لي" كوريا الجنوبية في هذه المجموعة، بينما يمثل الولايات المتحدة المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون ذات الصلة بكوريا الشمالية "ستيفن بيغن"، إلى جانب مسؤولين كوريين جنوبيين من وزارة التوحيد ومكتب الرئاسة، ومسؤولين أمريكيين من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "بيغن" سيلتقي مع نظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون" في واشنطن اليوم الثلاثاء لمناقشة سبل زيادة تعزيز التنسيق الوثيق بشأن الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي بشكل نهائي وكامل من كوريا الشمالية.وأضافت أن الجانبين سيبحثان الجهود الدبلوماسية المستمرة والتنفيذ المتواصل لعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وأيضا التعاون بين الكوريتين.