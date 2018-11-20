المحكمة العليا تصدر حكمًا في قضية عمل قسري الأسبوع القادم

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من المقرر أن تصدر المحكمة العليا في كوريا حكما الأسبوع القادم في دعوى قضائية مقدمة من ضحايا العمل القسري خلال الحكم الاستعماري الياباني.وقالت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء إنها ستعقد جلسة الحكم في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء القادم للبت في قضية التعويض التي أقامها ستة من الكوريين الجنوبيين ضد شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، لإجبارهم على العمل في وقت الحرب.وكانت المحكمة الدنيا قد حكمت ضد المدعين، مشيرة إلى أن انتهاء فترة المطالبة بالتعويض، لكن المحكمة العليا أبطلت الحكم في مايو 2012 وأمرت بإعادة المحاكمة أمام محكمة أدنى، والتي حكمت هذه المرة لصالح المدعين.وكانت المحكمة العليا قد حكمت في قضية مماثلة بأحقية الضحايا الأفراد في المطالبة بالتعويضات التي لم تغطها معاهدة 1965 بين سيول وطوكيو.