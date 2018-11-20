جمود أعمال البرلمان بعد مقاطعة حزبين معارضين

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انضم حزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير إلى حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، في مقاطعته للأنشطة البرلمانية، وسط المواجهة بين الأحزاب حول فضيحة التوظيف التي تورط فيها أحد مشغلي خدمة مترو الأنفاق في سيول.وقررت لجنة الإدارة العامة والأمن التي كانت تعتزم مراجعة مشروع قانون لتعزيز العقوبة على القيادة تحت تأثير الخمر، إلغاء الاجتماع بسبب المقاطعة.كما تم تأجيل المراجعة الخاصة بميزانية الحكومة لعام 2019، التي سيحل موعدها النهائي في الثاني من ديسمبر.ومن جانبها تطالب أحزاب المعارضة بأن يوافق الحزب الديمقراطي الحاكم على إجراء تحقيق برلماني في فضيحة الفساد والمحسوبية في مترو سيول.أما الحزب الحاكم، فقد انتقد أحزاب المعارضة لتجميدها أعمال البرلمان، حيث يريد انتظار نتيجة تحقيق وكالة مراجعة الحسابات الحكومية.