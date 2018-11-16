الرئيس مون يدعو إلى توسيع التعاون مع بلدان آسيا والمحيط الهادئ

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دعا الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع دول آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان".وفي اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقِد اليوم الثلاثاء، قال "مون" إن رابطة آسيان بأعضائها العشرة بالإضافة إلى الهند واستراليا قد أعربت عن دعمها لسياسات الجنوب الجديدة التي يدعو إليها، والتي تعزز السلام والازدهار المشترك.واشار إلى أن رابطة آسيان أصبحت ثاني أكبر سوق تجاري لكوريا الجنوبية بعد الصين، كما أن دول الرابطة هي أكثر المناطق التي يزورها المواطنون الكوريون الجنوبيون.وطلب "مون" من المسؤولين الاستعداد الكامل لعقد القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية ودول آسيان في سيول في العام القادم.كما دعا الرئيس إلى بذل الجهود للقضاء على الفساد، بما في ذلك المخالفات الصغيرة المنتشرة بعمق في تفاصيل الحياة اليومية.