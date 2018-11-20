الرئيس مون يأمر بدعم الشركات الصغيرة لصناعة السفن وقطع غيار السيارات

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أمر الرئيس "مون جيه إين" حكومته بمساعدة شركات بناء السفن الصغيرة والمتوسطة، وشركات صناعة قطع غيار السيارات.وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، قال "مون" إن تلك الشركات ما زالت تواجه صعوبات رغم التحسن الأخير في صناعات بناء السفن والسيارات.وقال إن التدابير قصيرة الأجل يمكن أن تشمل مساعدات مالية، مثل تمديد القروض وضمان استرداد المبالغ المدفوعة مقدمًا.واقترح الرئيس على المدى البعيد أن يتم توسيع نطاق المساعدات المتعلقة بالبحوث والتنمية للممارسات التجارية الموجهة نحو المستقبل، بما في ذلك تطوير السيارات الصديقة للبيئة والسيارات بدون سائق، والسفن ذات القيمة المضافة العالية.