استطلاع للرأي يكشف عن أن التوظيف هو مصدر القلق الأكبر للكوريين

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أظهر استطلاع للرأي أن التوظيف هو أكبر مصدر للقلق عند الكوريين.ووفقًا للاستطلاع الذي أجراه المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية على ألف من البالغين و100 من الخبراء، أكد ما يقرب من 36% منهم أن التوظيف هو أكبر مخاوفهم.وأعرب آخرون عن قلقهم بشأن الصحة في عمرهم المتقدم، وتعليم الأطفال ورعايتهم، والإسكان، بينما أشار بعض المشاركين إلى تلوث البيئة وسداد القروض والقلق بشأن آبائهم المسنين.وردًّا على سؤال حول الصفات المطلوبة في كوريا الجنوبية، قال المشاركون إنهم يريدون دولة خالية من التلوث والغبار الناعم والجريمة وسوء المعاملة، وأن تتمتع بالأمن والسلامة والمزيد من الوظائف.وأجاب نحو نصف عدد المشاركين بأنهم يستعدون لتقدمهم في السن من خلال الادخار في نظام التقاعد الوطني وبعض الخطط المالية الأخرى، وكذلك الاستثمار في العقارات.