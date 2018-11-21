واشنطن تعيد التأكيد على التوازي في العلاقات بين الكوريتين ونزع السلاح النووي

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شدد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" مجددا على ضرورة أن يكون التحسن في العلاقات بين الكوريتين متوازيا مع التقدم في جهود نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.وقال "بومبيو" في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن سيول وواشنطن أطلقتا مجموعة عمل للتأكد من أنهما يحافظان على التعاون الوثيق فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية.وردا على سؤال حول تنسيق جهود البلدين الحليفين في نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية والعلاقات بين الكوريتين، قال الوزير الأمريكي إن هناك "اتفاقا كاملا" بين الجانبين حول كيفية المضي قدما في هذا الطريق.كما قال "بومبيو" إن واشنطن أوضحت لسيول أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن وتيرة التقدم في إحلال السلام في شبه الجزيرة ونزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، يجب أن تكون بنفس درجة وتيرة التقدم في تحسين العلاقات بين الكوريتين.