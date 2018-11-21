مجموعة العمل الكورية الأمريكية تعقد اجتماعها الأول في واشنطن

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عقدت مجموعة العمل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول اجتماع لها في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الثلاثاء.وصرحت وزارة الخارجية الكورية اليوم الأربعاء بأن الجانبين أكدا مجددا خلال الاجتماع على أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ﺑﻮﺻﻔﻪ رﻛﻨﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺴﻼم واﻷﻣﻦ ﰲ ﺷﺒﻪ الجزﻳﺮة اﻟﻜﻮرﻳﺔ وﰲ المنطقة. وأوضحت الوزارة أن مجموعة العمل بقيادة "لي دو هون" المسؤول الكوري الجنوبي الخاص عن شؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، ونظيره الأمريكي "ستيفن بيغن"، قد عقدت مناقشات معمقة حول جهود البلدين لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، ومواصلة تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة، ومسيرة التعاون بين الكوريتين.وقالت الوزارة إن مجموعة العمل وافقت على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق بين البلدين على أساس منتظم وبشكل متزايد.