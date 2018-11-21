الأحزاب السياسية تتوصل إلى اتفاق مؤقت لتطبيع أعمال البرلمان

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توصلت الأحزاب السياسية الكورية من المعسكريْن الحاكم والمعارض إلى اتفاق مؤقت حول تطبيع أعمال البرلمان الذي يعاني من الجمود حاليا.جاء ذلك في اجتماع عقده زعماء التكتلات البرلمانية من الحزب الديمقراطى الحاكم وأربعة أحزاب معارضة، بعد ظهر أمس الثلاثاء، حيث اتفق المشاركون على إجراء تحقيقات برلمانية حول المخالفات التي حدثت في عمليات التوظيف في بعض الجهات التي تديرها الدولة، وهو اقتراح تقدم به حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسى.لكن المشاركين في الاجتماع قرروا أيضا عدم إجراء تفتيش برلماني حول المخالفات في رياض الأطفال الخاصة.وجاء هذا الاتفاق المبدئي بعد يوم من قرار الحزب المعارض الرئيسي وحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير بمقاطعة أعمال البرلمان.ويخطط زعماء التكتلات البرلمانية الخمسة للاجتماع اليوم الأربعاء من أجل تضييق الخلافات حول بعض القضايا الأخرى، بما في ذلك تشكيل لجنة لمراجعة ميزانية الحكومة للعام القادم.