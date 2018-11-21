المعسكر الحاكم يوافق على تسهيل استخدام الأسماء المستعارة لتعزيز صناعة البيانات

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قررت الحكومة الكورية والحزب الديمقراطي الحاكم تسهيل استعمال البيانات الشخصية من أجل تعزيز صناعة المعلومات.وفي هذا السياق قررت الحكومة السماح باستعمال الأسماء المستعارة كنوع من البيانات المشفرة التي تجعل من المستحيل تحديد هوية الأفراد دون وجود معلومات إضافية.وقال كبير صانعي السياسات في الحزب الحاكم "كيم تيه نيون" في مؤتمر صحفي إن المعسكر الحاكم توصل إلى هذا الاتفاق اليوم الأربعاء بعد إجراء مناقشات حول حماية واستخدام المعلومات الشخصية.وأوضح "كيم" أن الجانبين اتفقا على مراجعة قانون حماية الخصوصية للتمكين من استخدام الأسماء المستعارة في الإحصاءات والبحوث العلمية، وأيضا في حفظ البيانات للأغراض العامة.