اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في طيور برية في كون سان

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تم اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في فضلات طيور برية في مقاطعتيْ شمال جولا وجنوب "تشونغ تشُنغ".وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية أمس إنه تم اكتشاف نوعين فرعيين من الفيروس، هما "إتش 5 إن 3" و"إتش 5 إن 9"، في فضلات الطيور البرية التي تم جمعها في بحيرة في مدينة "كون سان" في مقاطعة شمال جولا، وخزان مياه في "صو تشون" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ".وقالت الوزارة إن الأمر سيستغرق يومين لتحديد ما إذا كانت تلك الفيروسات من السلالة شديدة العدوى.وعززت الوزارة عمليات الحجر الصحي والفحص والرصد في دائرة نصف قطرها عشرة كيلومترات في كلا المنطقتين، كما تقرر حظر نقل الدواجن في تلك المناطق، وتعزيز إجراءات الحكومات المحلية للحجر الصحي من خلال تطهير المناطق المشكوك في إصابتها يوميا.