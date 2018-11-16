تسيير حافلة تعمل بالهيدروجين لأول مرة في سيول

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بدءا من اليوم، سيتم تسيير حافلات تعمل بالهيدروجين لأول مرة في سيول.ومن المتوقع أيضا أن يتم إنشاء محطات لوقود الهيدروجين الناتج عن الغاز الطبيعي المضغوط، بدءا من العام القادم.وقررت بلدية سيول تطبيق نظام الحافلات التي تعمل بالهيدروجين بشكل تجريبي بدءا من اليوم بحيث يتم إضافة 7 حافلات من نفس النوع في العام القادم.تجدر الإشارة إلى أن وقت شحن الحافلة التي تعمل بالهيدروجين يبلغ حوالي ربع ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 317 كيلومترا بشحنة واحدة.وتسمح الحافلات التي تعمل بالهيدروجين بإخراج مياه نقية خالية من المواد الملوثة بنسبة 99.9% حيث يدخل الهواء، الذي يشمل الغبار الدقيق، إلى داخل الحافلات ومزجه مع الهيدرجين، وبالتالي يمكن لكل حافلة تنقية الهواء الذي يتنفسه 76 شخصا بالغا.