إجراء فحوص طبية مجانية على 7.2 مليون شاب

من المتوقع أن يستفيد 7 ملايين و200 ألف شاب في فئتي العشرينيات والثلاثينيات من العمر، من الفحوص الطبية المجانية الوطنية بدءا من العام القادم.وصرحت وزارة الصحة والرفاهية اليوم بأنها أجرت تعديلا على بعض معايير الفحوص الطبية المجانية الوطنية من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منها وتطبيقها بدءا من الأول من شهر يناير من عام 2019.ونتيجة لذلك سيمكن لحوالي 7 ملايين و200 ألف شخص، بمن فيهم 4 ملايين و613 ألفا في فئتيْ العشرينيات والثلاثينيات، الاستفادة منها بدءا من العام القادم.ويذكر أن الموظفين المشتركين في نظام التأمين الصحي وأرباب المنازل المشتركين في التأمين الصحي الإقليمي، هم الذين يستفيدون فقط في الوقت الحالي من نظام الفحوص الطبية المجانية، وهو ما أثار الجدل حول المساواة بين أجيال الشباب.كما تشمل المعايير المعدلة إجراء فحوص على الصحة النفسية مرتين، واحدة في العشرين وواحدة في الثلاثين من العمر، من أجل الاكتشاف والعلاج المبكر لمرض الاكتئاب، في ظل ارتفاع نسبة الانتحار بين جيل الشباب.ويرجع السبب في توسيع قاعدة المستفيدين من الفحوص الطبية المجانية إلى ظهور إشارات تحذير حول تدهور صحة جيل الشباب في كوريا، بما في ذلك زيادة نسبة الإصابة بأمراض السكرى والاكتئاب وغيرها بين الشباب بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى.ويقول الخبراء إن هذا يرجع إلى تداعيات إرهاق جيل الشباب الذين يعانون من ضغوط نفسية ناتجة عن الدراسة والصعوبات في الحصول على فرص العمل وممارسة الأعمال المؤقتة وغيرها.