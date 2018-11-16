الاتحاد الكوري للنقابات التجارية يبدأ إضرابا شاملا عن العمل بعد ظهر اليوم

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دخل الاتحاد الكوري للنقابات التجارية إضرابا شاملا عن العمل اليوم تحت شعارات: "التخلص من أعمال الفساد القديمة"، و"الحق في ممارسة الأعمال النقابية"، و"الإصلاحات الاجتماعية الكبيرة"، و"منع تعديل قانون العمل بهدف توسيع نظام العمل المرن".ومن المتوقع أن تشارك الأجهزة التابعة للاتحاد في الإضراب بطريقة التوقف عن العمل في أوقات محددة حسب مواقع العمل.ويتوقع الاتحاد أن يبلغ عدد المشاركين في الإضراب حوالي 160 ألف عامل، كما يُتوقع أن تقوم نقابات العمال في قطاع المعادن، المكونة من عمال صناعة السيارات، دورا رئيسيا في هذا الإضراب.ومن المقرر أن ينظم الاتحاد الكوري للنقابات التجارية مظاهرات كبيرة في 14 مكانا في مختلف أرجاء البلاد، بما في ذلك مظاهرة أمام مقر البرلمان في منطقة يوئيدو في سيول، وقد توقع الاتحاد أن يبلغ عدد العمال المشاركين في هذه المظاهرة حوالي 40 ألفا.ومن المقرر أيضا أن تنشر الشرطة عددا من الجنود استعدادا لحالات الطوارئ، بما في ذلك ممارسة أعمال غير قانونية في المظاهرات المقامة في مختلف أرجاء البلاد.لكن المراقبين توقعوا ألا تسفر المظاهرات عن أي صدامات في ظل مواصلة المظاهرات السلمية منذ انطلاق الحكومة الحالية وضمان الشرطة لحرية المظاهرات إلى أبعد الحدود.