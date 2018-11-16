واشنطن تعرب عن تأييدها للتفتيش المشترك على خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين

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أعربت الحكومة الأمريكية عن تأييدها الكامل لعملية التفتيش المشترك على خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين.جاء ذلك خلال لقاء "لي دو هون" المسؤول الكوري عن شؤون السلام في شبه الجزيرة الكورية بنظيره الأمريكي "ستيفن بيغن"، ضمن اجتماع مجموعة العمل الكوري الأمريكية أمس في واشنطن، حيث صرح المسؤول الكوري للمراسلين عقب اللقاء بأن الجانب الأمريكي أعرب عن تأييده الكامل والقوي لعملية التفتيش المشترك.تجدر الإشارة إلى أن الكوريتين كانتا قد اتفقتا على إقامة مراسم خاصة لبدء عملية ربط السكك الحديدية في نهاية شهر نوفمبر الحالي أو بداية شهر ديسمبر القادم بعد بدء عملية التفتيش المشترك منذ نهاية الشهر الماضي إلا أن جدول أعمال تنفيذ هذه العملية تأجل نتيجة لعدم سير المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية على ما يرام.وفي سياق الجهود الحالية المبذولة لإعادة تنسيق جدول أعمال المباحثات الكورية الشمالية الأمريكية عالية المستوى، التي فشلت في الانعقاد أوائل هذا الشهر، أسفرت الدورة الأولى من مباحثات مجموعة العمل الكورية الأمريكية عن الإعرب عن التأييد الأمريكي للتفتيش المشترك على خط السكك الحديدية بين الكوريتين، وهو ما أثار اهتماما كبيرا.وقال "لي" إن الحكومة تستهدف إقامة مراسم خاصة بعملية تحديث خط السكك الحديدية في غضون هذا العام رغم تأخرها عن الموعد الذي اتفقت عليه الكوريتان في السابق.وأوضح أيضا أن الاجتماع الأول لمجموعة العمل الكورية الأمريكية قد شهد مناقشات شاملة وتفصيلية لمختلف الموضوعات ذات الصلة، بما في ذلك العلاقات بين الكوريتين والقضية النووية الكورية الشمالية.وقال إن مجموعة العمل الكورية الجنوبية الأمريكية تهدف إلى تحقيق المزيد من الترتيب والتنظيم في الحوار بين البلدين، متوقعا أن يتحسن الحوار بين البلدين بشكل تدريجي بناء على ذلك.