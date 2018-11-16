الحكومة الكورية تدعم شركات بناء السفن الصغيرة والمتوسطة

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من المتوقع أن يطرح القطاعان العام والخاص عقودا خاصة لبناء 140 سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال وتبلغ قيمتها تريليون وون إجماليا، من أجل دعم شركات بناء السفن وصنع أجهزة السفن الصغيرة والمتوسطة.وفي سياق جهود الحكومة لدعم قطاع بناء السفن على تجاوز أزمته الحالية وتقويته في المستقبل، سيتم تقديم دعم مالي بقيمة تريليون و700 مليار وون، إلى جانب الاستثمار في تطوير التقنيات الجديدة، بما في ذلك السفن ذاتية القيادة والسفن الصديقة للبيئة.وأعلنت الحكومة الكورية اليوم عن هذه الخطة الهادفة لتعزيز القدرة التنافسية في صناعة بناء السفن، والتي أعدتها الوزارات ذات الصلة.وتتميز هذه الخطة عن الخطط السابقة التي كانت تركز على شركات بناء السفن الكبيرة والمتوسطة، بالتركيز على شركات بناء السفن الصغيرة، وصنع أجهزة السفن الصغيرة والمتوسطة.كما تركز الخطة الجديدة على توفير الأعمال والتمويل إلى الشركات التي تعاني من صعوبات، وتعزيز القدرات التنافسية لهذه الشركات على المديين الطويل والمتوسط.ومن أجل خلق سوق للسفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال والتي تعد من السفن الصديقة للبيئة للمستقبل، ستطرح الحكومة 140 سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال حتى عام 2025 بما في ذلك سفينتان في العام القادم.وأوضحت الحكومة أن هذه الخطة تكتسب أهمية كبيرة لأن التمويل جاء بمشاركة القطاعين العام والخاص، حيث يبلغ حجم تمويل الحكومة المركزية 100 مليار وون، ويبلغ حجم تمويل الحكومات المحلية وأكبر ثلاث شركات لبناء السفن 11 مليارا و500 مليون وون.الجدير بالذكر أن عدد العاملين في قطاع بناء السفن في كوريا بلغ 187 ألف عامل في شهر ديسمبر من عام 2015، ثم ظل ينخفض باستمرار للشهر الثاني والثلاثين على التوالي، إلا أن عاد للارتفاع حيث بلغ 104 آلاف و900 عامل في شهر أغسطس الماضي و105 آلاف و400 عامل في سبتمبر الماضي، و105 آلاف و900 عامل في أكتوبر الماضي إلا أنها لا تزال تواجه الأزمة.