اجتماع بين كوريا والصين واليابان حول تلوث الهواء

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صرحت لجنة البيئة الوطنية التابعة لوزارة البيئة اليوم بأنها ستعقد الدورة الحادية والعشرين من اجتماع الخبراء من كوريا والصين واليابان بشأن المواد الملوثة للهواء التي تعبر الحدود في شمال شرق آسيا، في فندق مايفيلد في سيول، اليوم الخميس وغدا الجمعة.يذكر أن عبارة "المواد الملوثة للهواء التي تعبر الحدود" تشير إلى الغبار الدقيق "بي إم-10" وأكسيد النيتروجين، وأكسيد الكبريت، وغيرها، حيث تنتشر هذه المواد الملوثة في الجو لمسافات طويلة عبر الحدود الصينية والكورية واليابانية.ويحضر الاجتماع حوالي ثلاثين خبيرا من الدول الثلاث، من كل من لجنة البيئة الوطنية الكورية، والمعهد الصيني لعلم البيئة، ومركز آسيا الياباني لبحوث تلوث الهواء.وسوف يتقاسم خبراء الدول الثلاث نتائج البحوث الخاصة بمكافحة تلوث البيئة، كما سيناقشون سبل التعامل معها مستقبلا.وسيفحص الخبراء المعلومات الأخيرة عن كميات انبعاثات المواد الملوثة للبيئة في الدول الثلاث ويتبادلون الآراء حول خطة البحث للسنة الثانية، من الخطة الخمسية التي تمتد من عام 2018 إلى عام 2022.