وسائل الإعلام الكورية الشمالية تدعي عدم جدوى العقوبات الدولية

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ادعت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أنه لا توجد جدوى للعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ، وقالت إن الدولة الشيوعية لم تفكر أبدا في بناء اقتصادها اعتمادا على مساعدات الآخرين.وقال تقرير نشره موقع "أوري مين جوك كيري" الدعائي الكوري الشمالي اليوم بعنوان "لا شيء يمكنه منع تقدمنا"، إن العالم يحسد كوريا الشمالية على بناء دولة اشتراكية قوية اعتمادا على النفس والعلوم والتكنولوجيا الذاتية وبناء على إرادة الشعب القوية.وأضاف التقرير أن القوى العدائية تتمسك باستمرار بالعقوبات على بيونغ يانغ من أجل إعاقة تقدمها القوي، إلا أن هذه المحاولات فاشلة، حيث إن الانتصار النهائي سيكون حليف الشعب الكوري الشمالي الذي ظل يتقدم اعتمادا على النفس والعلوم والتكنولوجيا الذاتية.ومن ناحية أخرى ادعى المقال الافتتاحي لصحيفة "رودونغ" الناطقة بلسان حزب العمل الحاكم في كوريا الشمالية اليوم، أنه لا جدوى للعقوبات الدولية على كوريا الشمالية التي تمضي في طريق الازدهار بكل فخر من خلال التغلب على مختلف التحديات من قبل القوى المعادية.ويقول المراقبون إن هذه التقارير تشير إلى معاناة كوريا الشمالية من استمرار العقوبات الدولية على خلفية الجمود في الحوار الكوري الشمالي الأمريكي.