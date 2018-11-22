بومبيو يأمل في عقد القمة الثانية مع كوريا الشمالية أوائل العام القادم

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمله في عقد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مطلع العام القادم.وصرَّح بومبيو بذلك خلال مكالمة هاتفية مع إحدى المحطات الإذاعية الأمريكية أمس الأربعاء.وفيما يتعلق بالحوار مع كوريا الشمالية، قال بومبيو إن الطرفين يحرزان بعض التقدم، لكن القضية معقدة للغاية، مشيرا إلى أنه في أثناء رحلته الرابعة إلى بيونغ يانغ الشهر الماضي تلقى تعهدا من كيم جونغ أون بالسماح بالتحقق من نزع الأسلحة النووية، وفي المقابل وعدت واشنطن بتقديم مستقبل أفضل للكوريين الشماليين.كما قال بومبيو إنه لا يوجد جدول زمني لتفكيك كوريا الشمالية لأسلحتها النووية، موضحًا أن الولايات المتحدة لا تريد تحديد موعد معين.